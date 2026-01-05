Bozcaada'da Petrol Tankeri Karaya Oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bozcaada'da Petrol Tankeri Karaya Oturdu

Bozcaada\'da Petrol Tankeri Karaya Oturdu
05.01.2026 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman bayraklı 'QENDIL' tankerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle Bozcaada'da karaya oturduğu bildirildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Umman bayraklı ham petrol tankerinin karaya oturduğu bölgede kuvvetli rüzgarın etkisi devam ediyor.

Aliağa'dan Yalova'ya giden 249 metre boyunda, 61,991 grostonluk "QENDIL" adlı ham petrol tankeri, bir süredir beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan olumsuz etkilendi.

Tankerin, dün etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek Polente mevkisinde karaya oturması üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kuvvetli rüzgar Bozcaada'da etkisini sürdürürken, talep edilmesi halinde Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başlayacak.

Olay

"QENDIL" isimli tanker, dün Bozcaada Polente mevkisinde karaya oturmuş, olayın ardından bölgeye "Kurtarma-10" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edilmişti.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada tankerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle karaya oturduğu, geminin boş olması sebebiyle herhangi bir deniz kirliliğinin meydana gelmediğinin belirlendiği kaydedilmişti.

Öte yandan tankerin, 19 Aralık 2025'te Akdeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarıyla vurulduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Denizcilik, Bozcaada, Güncel, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozcaada'da Petrol Tankeri Karaya Oturdu - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:05:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bozcaada'da Petrol Tankeri Karaya Oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.