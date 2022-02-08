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Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika

Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

08.02.2022 17:19
Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 13.00, 15.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 14.00, 16.00 ve 19.00'da seferler yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00'de yapılması planlanan seferler ise iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

Bozcaada ve Gökçeada seferlerinin tümü bugün de aynı nedenden dolayı yapılamamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozcaada feribot hattında yarın bazı seferler yapılamayacak - Son Dakika
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