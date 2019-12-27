Bozdağ, beyaza büründü - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesine mevsimin ilk karı düştü.

Bölgenin karla kaplanması kartpostal tadında görüntülerin oluşmasını sağlarken, bölgeye gelen İzmirliler kartopu oynamanın sevincini yaşadı.

Karşıyaka ilçesinden gelen Tolga Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Kar olduğunu duyduk. İşimiz de müsaitti gelip görmek istedik. Hakikaten çok güzel. İzmir'de çok fazla kar görmediğimiz için ayrıca keyif aldık." dedi.

Mehmet Akkuş ise arkadaşlarıyla birlikte zirve tırmanışı yaptıklarını dile getirerek, "İzmirli olarak kara hasretiz. Arkadaşlarla böyle bir organizasyon yaptık. Güzel bir aktivite oldu. Şansımıza gerçekten güzel bir hava var. Karlı orman yolunda yürüyüş yaptık." diye konuştu.

Esnaf Halil Faruk Otçu da Bozdağ'a yılın ilk karının düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Temennimiz kayak merkezimizin açılması. Bu sayede önümüzdeki günlerde insanların buraya akın edeceğini tahmin ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla, bu sene kayak merkezimizde çalışmalar başlamış. Önümüzdeki yıl inşallah açılacaktır. İnşallah yılbaşında daha hareketli günler bekliyoruz."