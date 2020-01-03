Bozkır Belediyesi çalışanlarının kar mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır Belediyesi çalışanlarının kar mesaisi - Son Dakika

Bozkır Belediyesi çalışanlarının kar mesaisi

6 saat önce

Bozkır'a mevsimin ilk karının düşmesinin ardından Bozkır Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri ilçeye bağlı mahallelerin tamamında hizmetlerini aksatmadan yürütüyor.

Bozkır Belediyesi çalışanlarının kar mesaisi, System.String[]

Bozkır'a mevsimin ilk karının düşmesinin ardından Bozkır Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri ilçeye bağlı mahallelerin tamamında hizmetlerini aksatmadan yürütüyor.

Kar yağışı sonrası ilçeye bağlı 52 mahallenin tamamında, kapanan yolları hızla açan Bozkır Belediyesi çalışanları, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde takip eden İlçe Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "İlçemizde kar yağışından kaynaklı herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasından dolayı mutlu mutluyuz. 52 mahallemizin tamamında tüm ekiplerimizle birlikte seferber olduk, gece geç saatlerden sabahlara kadar kar yağışından kapanan yolları açtık. Bu hummalı çalışmalardan dolayı tüm personellerimize teşekkür ederim. İlçemiz, geçtiğimiz yıllara oranla bu sene iyi bir yağış alıyor. Yağışın bu denli iyi olması, tüm ilçe sakinlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyor." dedi.

Bozkır Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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