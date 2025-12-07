Bozkır\'da Sağlıklı Yaşam İçin 10 Km Koşu

Konya'nın Bozkır ilçesinde vatandaşlar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için 10 kilometre koştu.

Bozkır ilçesinde vatandaşlar tarafından sağlıklı yaşama dikkat çekmek için koşu düzenlendi. Vatandaşlar, Bozkır ilçesi Antalya yolu Alacabel mevkiinde 5 kilometrelik iniş ve 5 kilometrelik çıkış parkuru olarak belirlenen toplam 10 kilometrelik mesafeyi koşarak tamamladı. Vatandaşlar, etkinliğin sağlık bilincinin toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaştırılmasında anlamlı bir dayanışma örneği olduğunu belirttiler. - KONYA