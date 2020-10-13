Bozok Üniversitesin'de öğretim görevlileri "işaret dili" eğitimi aldı - Son Dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, işitme engelli öğrenci ve vatandaşlarla daha iyi diyalog kurabilmek için "işaret dili" öğrendi.

Yüksekokul Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Tekin Güler, "Engel-Siziz" projesi kapsamında açılan kursa katılan öğretim elamanlarının işaret dilini öğrendiğini söyledi.

Güler, yüksekokul bünyesinde işitme engelli öğrenci olmadığını ancak ilerleyen dönemlerde olmayacak anlamına gelmediğini aktaran Güler, "Yüksekokulumuza gelecek öğrencilerimize yardımcı olmak ve onların daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla işaret dili eğitimini aldık. Bunun toplumsal tarafını da düşünürsek ilçemizde ve etrafımızda bulunan işitme engelli kardeşlerimiz ile daha güçlü, sağlıklı bir iletişim kurabilmek ve onların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatmak ve bunu onlara hissettirmek için işaret dili eğitimini aldık." ifadelerini kullandı.

Güler, işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan öğretim görevlilerine sertifika verildiğini ifade etti.