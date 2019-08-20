Son Dakika Haberleri: Bozok Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 87'ye ulaştı
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Bozok Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 87'ye ulaştı

6 dakika önce

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranının yüzde 87'ye ulaştığını söyledi.

Bozok Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 87'ye ulaştı, System.String[]
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre üniversitenin doluluk oranının yüzde 87'ye ulaştığını söyledi.
Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde gazetecilerle bir araya gelen Karadağ, yeni eğitim yılı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre lisans düzeyinde 2 bin 650 olan kontenjana 2 bin 264 öğrencinin, ön lisansta ise 2 bin 480 kontenjana, 2 bin 210 öğrencinin tercihte bulunduğunu belirtti.
Karadağ, ek kontenjanlarla birlikte 90'a çıkacağını anlatarak,"Bu yıl ilk defa veterinerlik fakültemiz öğrenci aldı. Açılan 60 kontenjanımız tamamı doldu. Veterinerlik fakültemiz ilimiz ve üniversitemiz açısında çok önemli fakültelerden birisi. Bu nedenle eğitim öğretime güçlü bir şekilde başlatmak istiyoruz. Akademik anlamda güçlüyüz. Daha da güçleneceğiz." dedi.
Öğrenci sayısının 23 bine ulaştığını aktaran Karadağ,"Öğrenciler, ilimizin misafirleridir, onları memnun etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Öğrencilerimizi dinlediğimizde en büyük şikayet ulaşımdan geliyor. İnşallah bu sorun da kısa sürede çözüme kavuşacak." diye konuştu.
Daha sonra Rektör Karadağ ve basın mensuplarına üniversite yerleşkesinde yer alan Bozok Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu, İletişim Fakültesi ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdirdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bozok Üniversitesi, Karadağ, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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