Son Dakika Haberleri: Bozüyük'te kış lastiği denetimleri hız kazandı
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük'te kış lastiği denetimleri hız kazandı - Son Dakika

Bozüyük'te kış lastiği denetimleri hız kazandı

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimleri hız kazandı.

Bozüyük'te kış lastiği denetimleri hız kazandı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince kış lastiği denetimleri hız kazandı.


İlçenin belirli noktalarında yapılan denetimlerde araçların kış lastiği takıp takmadıkları kontrol edildi. Kış lastiği takmayan araç sürücüleri uyarılarak, bir dahaki seferde cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Tüm uyarılara rağmen kış lastiği takmayan sürücülere ise 65/A maddesince 625 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, zorunlu hale gelen uygulamayla, hava şartları nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinin planlandığını aktarıldı. Yapılan açıklamada, "Kış lastiği uygulamasının amacı, hava şartları nedeniyle oluşabilecek kazaların önüne geçebilmektir. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu sağlamaktadır. Bu nedenle sürücülerin can ve mal güvenliği için, uygulamayı dikkate almaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları gerekiyor. Zorunluluğun başlaması ile birlikte kış lastiği denetimlerine devam edilecektir" denildi. - BİLECİK

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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