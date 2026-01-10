Bozyazı Başhekimi Oylamaya Katıldı - Son Dakika
Bozyazı Başhekimi Oylamaya Katıldı

Bozyazı Başhekimi Oylamaya Katıldı
10.01.2026 14:19
Dr. Bahar, 2025 Yılın Kareleri oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi, katılım sürüyor.

Bozyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Remzi Bahar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bahar, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafına oy veren Bahar, "Haber" kategorisinde Gerald Anderson'un "Maskeli balo", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve Harun Özalp'in "Hareket zamanı" karelerini seçti.

Bahar, "Spor" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "İnecek var", "Portre" kategorisinde ise Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozyazı Başhekimi Oylamaya Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bozyazı Başhekimi Oylamaya Katıldı - Son Dakika
