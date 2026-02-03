Brent petrol fiyatı 65,78 dolara geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent petrol fiyatı 65,78 dolara geriledi

03.02.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı, jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 65,78 dolara düştü.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 65,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,62 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin hafiflemesi ve son dönemdeki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kar alımlarına yönelmesiyle kısmen düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve Hindistan ile ticaret anlaşmasına vardıklarını bildirdi. Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı, daha önce ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde de tartışma konusu olmuştu. Trump, bu alımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sürdürmesine katkı sağladığını savunurken Hindistan ise enerji talebini karşılamak için petrol ithalatına ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Trump, Hindistan'ın ABD'den "çok daha fazla" petrol almaya başlayacağını, potansiyel olarak Venezuela'dan da petrol ithal edebileceğini söyledi.

Ayrıca, Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran yönetimiyle "ciddi şekilde görüştüklerini" söyledi. Bu açıklama, İranlı yetkililerin ABD ile müzakereler için hazırlık yaptıklarını duyurmasının ardından geldi. İran'a yönelik olası ABD askeri adımlarına ilişkin endişeler ve soğuk hava nedeniyle geçen hafta yükselen fiyatlar, İran'ın Washington ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik haber akışıyla aşağı yönlü hareket etti.

Trump daha önce nükleer anlaşma ve ülkedeki protestolar nedeniyle İran'ı askeri müdahaleyle tehdit etmiş, Orta Doğu'ya deniz filosu sevk etmişti. Bu gelişmeler, İran'a yönelik yeni ABD saldırıları ihtimalini gündeme getirerek Orta Doğu'da jeopolitik istikrarsızlık ve bölgedeki petrol üretiminde aksamalar yaşanabileceği endişelerini artırmıştı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, pazar günü düzenlenen çevrim içi toplantıda, mevcut olumlu piyasa koşulları çerçevesinde petrol piyasasında istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan ülkeler, mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayında planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını teyit ederken günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa şartlarına bağlı olarak kademeli biçimde geri alınabileceğini bildirdi.

Toplantıda, gönüllü üretim kesintilerine tam uyumun sağlanması ve olası aşırı üretimin telafi edilmesinin önemine işaret edilerek piyasa koşullarının aylık bazda takip edileceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. OPEC+ grubunun beklentilere paralel şekilde üretim seviyelerini sabit tutması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,42 doların direnç, 64,74 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent petrol fiyatı 65,78 dolara geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

09:45
Küçük çocuğun Sadettin Saran’dan istediği şey şoke etti
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti
09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:58:01. #7.11#
SON DAKİKA: Brent petrol fiyatı 65,78 dolara geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.