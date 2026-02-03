Brent petrol fiyatı 65,78 dolara geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,24 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 65,78 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,62 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin hafiflemesi ve son dönemdeki hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kar alımlarına yönelmesiyle kısmen düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştüğünü ve Hindistan ile ticaret anlaşmasına vardıklarını bildirdi. Trump, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı kabul ettiğini öne sürdü.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı, daha önce ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde de tartışma konusu olmuştu. Trump, bu alımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sürdürmesine katkı sağladığını savunurken Hindistan ise enerji talebini karşılamak için petrol ithalatına ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti. Trump, Hindistan'ın ABD'den "çok daha fazla" petrol almaya başlayacağını, potansiyel olarak Venezuela'dan da petrol ithal edebileceğini söyledi.

Ayrıca, Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada İran yönetimiyle "ciddi şekilde görüştüklerini" söyledi. Bu açıklama, İranlı yetkililerin ABD ile müzakereler için hazırlık yaptıklarını duyurmasının ardından geldi. İran'a yönelik olası ABD askeri adımlarına ilişkin endişeler ve soğuk hava nedeniyle geçen hafta yükselen fiyatlar, İran'ın Washington ile görüşmeler yürüttüğüne yönelik haber akışıyla aşağı yönlü hareket etti.

Trump daha önce nükleer anlaşma ve ülkedeki protestolar nedeniyle İran'ı askeri müdahaleyle tehdit etmiş, Orta Doğu'ya deniz filosu sevk etmişti. Bu gelişmeler, İran'a yönelik yeni ABD saldırıları ihtimalini gündeme getirerek Orta Doğu'da jeopolitik istikrarsızlık ve bölgedeki petrol üretiminde aksamalar yaşanabileceği endişelerini artırmıştı.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubuna üye 8 ülke, pazar günü düzenlenen çevrim içi toplantıda, mevcut olumlu piyasa koşulları çerçevesinde petrol piyasasında istikrarın korunmasına yönelik kararlılıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan ülkeler, mevsimsel etkiler nedeniyle mart ayında planlanan üretim artışlarını askıya alma kararını teyit ederken günlük 1,65 milyon varillik üretimin piyasa şartlarına bağlı olarak kademeli biçimde geri alınabileceğini bildirdi.

Toplantıda, gönüllü üretim kesintilerine tam uyumun sağlanması ve olası aşırı üretimin telafi edilmesinin önemine işaret edilerek piyasa koşullarının aylık bazda takip edileceği ve bir sonraki toplantının 1 Mart'ta yapılacağı duyuruldu. OPEC+ grubunun beklentilere paralel şekilde üretim seviyelerini sabit tutması, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,42 doların direnç, 64,74 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.