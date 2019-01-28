Brexit İngilizleri daha öfkeli yaptı
30 dakika önce
Kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 69'u İngiltere'de insanların "siyaset ve toplum konusunda daha öfkeli" hale geldiğini düşünüyor.
Kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 69'u İngiltere
'de insanların "siyaset ve toplum konusunda daha öfkeli" hale geldiğini düşünüyor. Başbakan Theresa May
'e güven yüzde 35, ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e yüzde 26'da kalırken, her iki lider kendi tabanlarında da güç kaybediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51
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