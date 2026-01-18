Brezilya'da Helikopter Kazası: 3 Ölü

SAO PAULO, 18 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Helikopterin cumartesi günü kentin batısındaki Guaratiba mahallesinde düştüğü, itfaiye ekiplerinin olay yerinden cansız bedenleri çıkardığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre, özel helikopter yakın bir bölgeden kalkış yapmıştı. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.
