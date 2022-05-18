Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı

18.05.2022 13:04

- Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan "Yakecan" tropikal kasırgası, 182 bin evi elektriksiz bıraktı.

- Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı

BRASILIA - Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan "Yakecan" tropikal kasırgası, 182 bin evi elektriksiz bıraktı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde "Yakecan" tropikal kasırgası etkili oldu. Kasırganın şiddetiyle ağaçlar elektrik hatlarının üzerine devrildi. Yetkililer 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Hava uzmanları, tropikal kasırganın bölgede Perşembe gününe kadar etkili olacağını konusunda uyarıda bulundu.

Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı

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Kaynak: İHA

Brezilya, Rio, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı - Son Dakika
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