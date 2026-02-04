Brezilya'da Otobüs Kazası: 16 Ölü

Brezilya'nın Alagoas eyaletinde 60 kişiyi taşıyan yolcu otobüsünün virajda yoldan çıkarak devrilmesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da eğlenceli başlayan gün faciayla sona erdi. Alagoas eyaletinde "Candelaria Meryem Anası" kutlamalarından dönen 60 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü virajda yoldan çıkarak devrildi. Kazada 4'ü çocuk en az 16 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Alagoas Havacılık Dairesi Direktörü Albay Andre Madeiro, "Kazada bazı insanlar dışarı fırladı. Bazıları aracın altında sıkışmıştı. Çok kötü bir kazaydı, hatta alışılmadık derecede" dedi.

Eyalette 3 günlük yas ilan edilecek

Alagoas Valisi Paulo Dantas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu büyük acı günlerinde aileler ve yakınlarıyla dayanışma içindeyim" ifadelerini kullandı. Dantas, eyalette 3 günlük yas ilan edileceğini söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BRASILIA