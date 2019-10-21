Son Dakika Haberleri: Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı

Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

BUENOS Brezilya'da küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı, System.String[]

BUENOS Brezilya'da küçük bir uçağın yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, ülkenin Bella Horizonte şehrinde, 2007 model PR-ETJ tipli küçük uçağın Carlos Prates Havaalanı yakınında yerleşim yerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Aralarında uçak pilotunun da bulunduğu yaralılar, Joao Hastanesine kaldırıldı.

Uçağın düştüğü yerde 3 araç hasar gördü ve yangın çıktı.

Carlos Prates Havaalanı yakınına nisan ayında da uçak düşmüştü.

Brezilya, PR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Emine Bulut'un davasında, öldürülen kadının yakınları sanığa saldırı girişiminde bulundu Hakan Ünsal: Rivaldo sahtekarlık yaptı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:27:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]