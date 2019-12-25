Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi - Son Dakika

Brezilyalı siyah kuşak Balaban Jiu Jitsu ustası, Sivas'ta eğitim verdi.



Sivas'ta BJJ Antrenörü Yasin Sıra tarafından açılan BJJ Kulübü, Dünyaca ünlü siyah kuşak BJJ ustası Josias Ferreira da Silva'yı ağırladı. da Silva, ziyaretinde genç sporculara BJJ hakkında bilgiler verip, özel teknikler gösterdi. Antrenör Sarı, 'bedenle oynanan santranç' olarak da bilinen sporun Türkiye'de ye yeni tanındığını belirterek, "BJJ'nin alt branşlarında ayrı ayrı federasyonları ve şampiyonları var. Ülkemizde yeni yeni tanınmakta olan bu sporu Sivas'ta tanıtmak ve yaymak için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda da Silva'yı Sivas'ta ağırladık. Kendisinden önemli bilgiler öğrendik." dedi. - SİVAS