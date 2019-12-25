Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi - Son Dakika

Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi

6 saat önce

Brezilyalı siyah kuşak Balaban Jiu Jitsu ustası, Sivas'ta eğitim verdi.

Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi, System.String[]

Brezilyalı siyah kuşak Balaban Jiu Jitsu ustası, Sivas'ta eğitim verdi.


Sivas'ta BJJ Antrenörü Yasin Sıra tarafından açılan BJJ Kulübü, Dünyaca ünlü siyah kuşak BJJ ustası Josias Ferreira da Silva'yı ağırladı. da Silva, ziyaretinde genç sporculara BJJ hakkında bilgiler verip, özel teknikler gösterdi. Antrenör Sarı, 'bedenle oynanan santranç' olarak da bilinen sporun Türkiye'de ye yeni tanındığını belirterek, "BJJ'nin alt branşlarında ayrı ayrı federasyonları ve şampiyonları var. Ülkemizde yeni yeni tanınmakta olan bu sporu Sivas'ta tanıtmak ve yaymak için çalışmalar başlattık. Bu kapsamda da Silva'yı Sivas'ta ağırladık. Kendisinden önemli bilgiler öğrendik." dedi. - SİVAS

Fabio Alves Da Silva, Balaban, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivaslıların asgari ücret beklentisi: Ortalama 2.600-2.700 TL olmalı
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Son Dakika Haberleri
17:50 Bahçelievler'de binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
17:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafter meşru değildir, gayrimeşrudur" - Son Dakika
17:50 Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, Şule Çet davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki... - Son Dakika
17:50 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1) - Son Dakika
17:49 Şentop ve Soylu, polis mezuniyet törenine katıldı - Son Dakika
17:39 Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:54:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilyalı BJJ ustası Sivas'ta eğitim verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]