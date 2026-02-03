Bruno Le Maire'in Epstein ile Görüşmesi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Bruno Le Maire'in Epstein ile Görüşmesi Ortaya Çıktı

03.02.2026 03:16
Yeni belgeler, eski Fransa Maliye Bakanı Le Maire'in Jeffrey Epstein ile buluştuğunu ortaya koydu.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Eski Fransa Maliye Bakanı ve cumhurbaşkanı adayı Bruno Le Maire'in Epstein'in evinde onunla görüştüğü ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesinin ardından, belgelerde dikkati çeken isimlerden biri de eski Fransa Maliye Bakanı Le Maire oldu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin danışmanlığını yürüten Oliver Colom ile Epstein arasında farklı tarihlerde yapılan e-posta yazışmaları, Le Maire'in Colom tarafından Epstein ile görüşmek üzere milyarderin evine götürüldüğünü gösterdi.

Colom ile Epstein arasındaki yazışmalarda buluşmanın milyardere ait evlerden hangisinde gerçekleştiği belirtilmezken, isminin saklı tutulması şartıyla Politico'ya konuşan Le Maire'e yakın kaynaklar, eski Fransa Maliye Bakanı'nın Eylül 2013'te Colom tarafından New York'ta bir eve iş dünyasından insanlarla tanıştırılmak üzere davet edildiğini doğruladı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

