BŞEÜ, THE 2026 Mühendislik Sıralamasında Yer Aldı
BŞEÜ, THE 2026 Mühendislik Sıralamasında Yer Aldı

BŞEÜ, THE 2026 Mühendislik Sıralamasında Yer Aldı
28.01.2026 10:20
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, THE 2026 mühendislik sıralamasında uluslararası başarı elde etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), THE 2026 mühendislik sıralamasında yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda yer alarak uluslararası akademik görünürlüğünü sürdürdü. Üniversite, THE tarafından açıklanan Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları 2026 sonuçlarıyla bu başarısını güçlendirdi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi; Genel Mühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine ve Havacılık Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ile Kimya Mühendisliği alanlarını kapsayan mühendislik kategorisinde dünya sıralamasında yer aldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2020-2024 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde 500'ün üzerinde bilimsel yayın üreterek dünya genelinde 1251+ bandında konumlandı. Üniversite, THE 2026 Türkiye sıralamasında ise 57'nci sırada yer aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Mühendislik alanında elde edilen bu sonuçlar, akademik kadromuzun ve araştırmacılarımızın disiplinli çalışmalarının karşılığıdır. Üniversitemizi uluslararası alanda daha üst sıralara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel

