BTK'dan Denetim Süreçlerine Yeni Düzenleme
Ekonomi

BTK'dan Denetim Süreçlerine Yeni Düzenleme

31.01.2026 17:19
BTK'nın denetim süreçlerine yönelik yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) denetim süreçlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Kurum tarafından hazırlanan "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle BTK tarafından yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Buna göre BTK tarafından yapılacak izleme ve denetim çalışmalarıyla Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının, ilgili veya yardımcı birimin, denetçinin veya görevlendirilen personelin yetki ve yükümlülükleriyle denetlenen veya ilgili tarafın hak ve yükümlülükleri kapsama alındı.

Denetimlerin teknolojik araçlar ve bilgi teknolojileri vasıtasıyla uzaktan gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yasal altyapı oluşturuldu.

Denetimle görevlendirilen personelin denetimle ilgili yetkileri tanımlanırken sektörel denetimlerin yanı sıra anlık ve çevrim içi izleme yöntemleriyle proaktif bir denetim modeli benimsendi.

Öte yandan, kamu düzenini ve tüketici haklarını korumak amacıyla telafisi güç durumlarda uygulanacak idari tedbirlerin kapsamı netleştirildi.

Kaynak: AA

