BTTADK'dan Dimetoka Müftü Atamasına Eleştiri

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Yunanistan hükümetinin Batı Trakya Türkleriyle istişare etmeden Dimetoka'ya müftü atamasını eleştirdi.

BTTADK Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, yaptığı açıklamada, müftülük makamının Batı Trakya Türkleri için dini, toplumsal ve kültürel bir kurum olduğunu, bu nedenle azınlığın iradesiyle şekillenmiş bir yapı olması gerektiğini vurguladı.

Trampa, Batı Trakya'da müftülerin 1990'a kadar seçim yolu ile belirlendiği ancak bu tarih sonrasında devletin azınlığa danışmadan müftü tayin etme yoluna gittiğini hatırlattı.

Azınlığın ise İskeçe ve Gümülcine'de atanmış müftüleri tanımadığını vurgulayan Trampa, azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkının uluslararası anlaşmalarla tanındığına işaret etti.

Trampa, Dimetoka Müftülüğüne yapılan atamanın "azınlığa danışılmadan ve azınlıkla istişare edilmeden" yapılmasını eleştirdi.

Yıllardır müftülük konusunun çözümsüz bırakıldığına dikkat çeken Trampa, "Dimetoka'da yapılan son atama, çözüm niyeti yerine mevcut gerilimi sürdürme tercihidir. Bu karar, sorunu çözme iradesinin değil, sorunu sürdürme tercihinin bir sonucudur." dedi.

"Din ve vicdan özgürlüğü zarar görmüştür"

Trampa, kararın uluslararası hukuk ve demokrasi açısından da sorunlu olduğuna işaret ederek, "Din ve vicdan özgürlüğü zarar görmüştür. Temsil hakkı bir kez daha zedelenmiştir. Katılımcı demokrasi bir kez daha darbe almıştır. Avrupa normları ve çoğulculuk dikkate alınmamıştır." diye konuştu.

"Beklentimiz dayatma değil, istişaredir"

Dimetoka Müftülüğü'ne yapılan atamanın azınlıkta hayal kırıklığı yarattığını ifade eden Trampa, "Bu durum bizi bir kez daha üzmüştür. Devletten beklentimiz, çatışma değil, diyalogdur; dayatma değil, istişaredir. Batı Trakya Türkleri, kendi dini liderini seçebilecek olgunluğa ve iradeye sahiptir. Sorunları dayatmalarla devam ettirmek yerine konuşarak, diyalogla, istişareyle çözüme kavuşturmayı istiyor ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.