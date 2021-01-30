Bu 2 davranış ilişkinizin ömrünü belirliyor!

Duyarlı Davranmak

Duyarlı ve nazik davranışlar karşınızdakine önemsendiğini, anlaşıldığını ve sevildiğini hissettiriyor.

Shakespeare'in ölümsüz aşıkları Romeo ve Juliet'in dizeleri insan doğası ile ilgili çok önemli bir gerçeği o kadar güzel anlatıyor ki: "Cömertliğim deniz gibi engin. Aşkım öylesine derin! Senin için ne kadar çok şey verirsem, bana çok daha fazlası geri geliyor.Çünkü kaynak sonsuz".

Nazik ve duyarlı davranışlara maruz kalan kişilerin bir süre sonra kendilerinin de aynı şekilde davranmaya başladığını gösteren birçok kanıt var. Bu zamanla karşılıklı aşkı, sevgiyi ve bağlılığı arttırıyor.





Duyarlı ve nazik olmak sabit bir kişilik özelliği değil. Aslında daha çok bir kas gibi düşünebilirsiniz. Bazı insanlarda daha gelişmiş, diğerlerinin ise çalışması gerekiyor. Shakespeare'in de dediği gibi siz karşınızdaki kişiye ne kadar nazik ve duyarlı davranırsanız, bir süre sonra ondan daha fazlasının size geri geleceğine inanabilirsiniz.



