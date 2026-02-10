Bu Hafta Yağışlı Hava Etkili Olacak - Son Dakika
Bu Hafta Yağışlı Hava Etkili Olacak

Bu Hafta Yağışlı Hava Etkili Olacak
10.02.2026 16:24
Yurt genelinde bu hafta yağışlı hava hakim olacak, özellikle kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun büyük bir kesiminin hafta süresince yağışlı havaların etkisinde olacağını belirten Tekin, genellikle yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar görüleceğini bildirdi.

Yarın, Ege, Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağış alacağını aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli'de yağışlar kuvvetli kar şeklinde olacak. Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak var. Bunun yanında ise Batman, Siirt, Diyarbakır, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kuvvetli kar bekliyoruz."

Tekin, vatandaşların ani sel su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kar yağışının olduğu yerlerde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Perşembe günü kuvvetli rüzgar

Perşembe günü ise Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan dışında tüm yurtta yağışların görüleceğini dile getiren Tekin, "Perşembe günü özellikle Kıyı Ege, Akdeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışlar kuvvetli olurken, Kıyı Ege, Antalya'nın doğu kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların çok kuvvetli, yer yer şiddetli şekilde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, perşembe günü için Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, batı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli eseceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Cuma günü ise Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri dışında tüm yurtta yağışların etkisini sürdüreceğini kaydeden Tekin, "Cuma günü yine Kuzey Ege kıyıları, Güney Ege, Akdeniz geneli, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında yağış kuvvetli olacak. Özellikle Güney Ege, Akdeniz genelinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara maruz kalacağız." diye konuştu.

Tekin, hava sıcaklığının hafta boyunca yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın öğle saatlerinden sonra hafif sağanak beklendiğini belirten Tekin, perşembe ve cuma günü yağışların devam edeceğini söyledi.

Tekin, İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir havanın, perşembe ve cuma günleri ise yağışlı havanın etkili olacağını ifade etti.

İzmir'de ise yarın yağış beklenmediğini aktaran Tekin, perşembe ve cuma günleri kuvvetli yağışların görüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

