Bu kütüphane 24 saat açık - Son Dakika

Bu kütüphane 24 saat açık

Yıldırım'ın Uyumayan Kütüphane'sini Binali Yıldırım açtı

BURSA - Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacağı 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi', Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle açıldı.

Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever desteğiyle ilçeye kazandırdığı 'Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi', Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçenin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk getirecek kütüphane, öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacak. Hiç kapanmayacak kütüphane, 1250 metrekarelik alana sahip. 20 bin eserin yer aldığı kütüphanenin bünyesinde, 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, grup ders çalışma alanları, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphanede kültür ve sanat faaliyetleri de yapılacak.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin açılışına Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Leyla Şahin Usta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Şeremet ailesi ve konuklar katıldı.

Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hem Yıldırım hem de Bursa için değerli bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir medeniyetin temeli bilgi, eğitim ve kitapla atılır. Bursa bunu tarihinde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulduğu kurumları ve zengin kütüphaneleri ile başarmış ve örnekliğini hala sürdürmektedir. Kitap ve kütüphane gelişme, ilerleme ve başarının ön koşulu olmazsa olmazıdır. Bugün kitap ve kütüphaneler hayat tarzımının en önemli parçalarından hatta en önemlisi olmak durumundadır. Bu hızlı ve akışkan hayata karşı benliğimizi ve kimliğimizi korumak için okumak, çok okumak zorundayız. Bu bilinçle en önemli ve en değer verdiğimiz konulardan birisi özellikle gençlerimizin eğitimine verebileceğimiz katkı oldu. Hamdolsun AK Parti iktidarıyla birlikte hayat standardımız yükseldi, kendi çocukluk şartlarımızla karşılaştırdığımızda evlerimiz eskiye göre çok konforlu fakat teknoloji ve imkanlar her ne kadar gelişse de bu konfor kütüphanedeki aşkı ve motivasyonu veremiyor. Bu sebeple, geçtiğimiz aylarda Yıldırım Millet Kıraathanesi'ni ilçemize kazandıran Büyükşehir belediye başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Yıldırım'ı okuma salonları ile donatıyoruz"

Yıldırım'da okuma salonlarının sayısını artırdıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin bilgiye erişimini ve kendi öz değerleri bağlamında sosyalleşmesini önemli buluyoruz. Bu maksada binaen Yıldırımın dört bir tarafını kültür merkezleri ve okuma salonları ile donatıyoruz. Göreve geldiğimizde belediyemiz bünyesinde 1 adet olan kütüphane sayımızı 10'a yükselttik. Bu kutlu hizmet halkasını bugün sizlerle beraber Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile taçlandırıyoruz. Daha nice kütüphaneleri Yıldırımlıların hizmetine sunmanın azmini ve heyecanını taşıdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yıldırım ilçemiz Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte artık bir üniversite şehridir. Yıldırım'a böyle bir mekan şarttı" diye konuştu.

Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimize ve kitap severlere 7/24 hizmet verecek olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz, 1250 metrekarelik bir alana sahip olup, şimdilik 20.000 eserin yer aldığı bir mekan oldu. Aynı anda 280 kişinin ders çalışabileceği ve araştırma yapabileceği bir kapasiteye sahiptir. Kütüphanemiz aslında tüm fonksiyonları yeni nesil bir kültür merkezi olma hüviyetine sahiptir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği Millet Kıraathanesi formunda olan kütüphanemizde misafirlerimize gün boyu çay, kahve, çorba ikramımız ve sınırsız internet hizmeti sunulacak. Kütüphanede dileyen okuyucular 15 gün süreyle üç adet ödünç kitap alabilecek. İlk etapta 20.000 eserle okuyuculara kapılarını aralayan kütüphanemizin yeni çıkan eserlerin takibi ve okuyucu talepleri de dikkate alınarak basılı ve elektronik yayınla desteklenmesi ile kapasitesi sürekli arttırılacaktır. Kütüphanede derme, geliştirme ve okuyucuya sunma gibi genel hizmetlerin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri de gerçekleştirilecektir. Burada gençlerin katılabileceği atölyeler, çeşitli alanlarda uzmanların katıldığı söyleşiler ve genele hitap eden etkinlikler düzenlenecektir. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla iyi şartlarda hazırlansınlar, biz tüm bu imkanları onlar için seferber etmeye evlatlarımızın hizmetkarı olmaya hazırız. Bu kütüphaneyi Yıldırım'a kazandıran hayırsever Şeremet ailesine ve Mümine Şeremet hanımefendi başta olmak üzere, mimarından işçisine, müteahhit firmadan temizlik işçisine kadar ve Yıldırım'ın hizmetkarı olan kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kütüphane hem gençlerimize hem araştırmacılara yönelik olarak kuruldu. Disiplinlerarası zengin kaynak çeşidi ile başta Bursa ve Yıldırımlılar olmak üzere ülkemiz kültür ve irfanına hayırlı olmasını diliyoruz"

"Burada Türkiye'nin geleceği var"

Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanı, 28. dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, hayırsever aileye teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Benim çocukluk ve gençliğimde çok kütüphane yoktu. Olanlar da devlet dairesi gibi çalışırdı. Şimdi uyumayan kütüphane diyoruz. Gençlerimize buradan faydalanmak kalıyor. İnşallah burada hayatın değişik yönlerinde bilgilerini görgülerini artıracaklar. Bir Çin atasözü der ki; 1 yılı hedefliyorsan tohum ek, 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, 100 yılı hedefliyorsan insan yetiştir. İnsan yetiştirmenin yeri de buralar. Ne kadar çok okursak o kadar anlaşmazlıklarımız azalır. En büyük kötülük cahilliktir. 2002 yılında bakan olduğumda hızlı internetin adı yoktu. Şimdi 3 milyon hızlı internet kullanıcısı var. Fiber ağlarla ülkeyi donattık. Akıl yollarıyla Bursa'yı memleketi donattık. Ben Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı bu güzel eserin kazandırılmasına vesile olduğu için tebrik ediyorum. An büyük teşekkürüm de Şeremet ailesine. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu projeler bana çok heyecan verir. Burada Türkiye'nin geleceği var. Gençlerimiz için bilgi hazinesi var" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise, kitaplara özel önem veren biri olarak Uyumayan Kütüphane'nin açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İnsanlığın aklı kütüphanelerdir. İnsana kitaplar miras kalır. Bizden önce insanlık tarihinin bize miras kaldığı mekanlar kütüphanelerdir, kitaplardır. Oktay Yılmaz'ı tebrik ediyorum. Bundan daha kıymetli hazine yoktur. İnsan akıldır ve aklın yegane konu bilgilerdir ve kütüphanelerdir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, gençlerin hayata hazırlanması adına kütüphaneler okuma salonları yaptıklarını belirterek, "Bu noktada sayın Cumhurbaşkanımızın millet kıraathaneleri konusunda önceliği var. Biz de Bursa olarak buna öncü olmaya çalışıyoruz. Şeremet ailesi çok hayırsever bir aile. Onlara ve Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bu güzel mekanın Bursa'mıza ışık saçmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, hayırsever Şeremet ailesine plaket takdim etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım'a 'İlim rütbesi rütbelerin en yükseğidir' yazılı bir hat hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'yi gezdi.