Son Dakika Haberleri: Bu Sınıfta Geleceğin Neşet Ertaş'ları Yetişiyor

Bu Sınıfta Geleceğin Neşet Ertaş'ları Yetişiyor

1 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Bu Sınıfta Geleceğin Neşet Ertaş'ları Yetişiyor, System.String[]
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

Arpacı, Küplü Şehit Öğretmen Zeki Savruk Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Neşet Ertaş Müzik Sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Arpacı, öğrencileri tebrik etti.

Proje kapsamında geçen yıl açılan sınıfta eğitime devam edildiğini aktaran Arpacı, "Müziği seven, sanatı seven öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulan müzik sınıfı ile okulda öğrenim gören öğrencilerimiz geleceğin Neşet Ertaş'ı olma yolunda kendilerini geliştirmekteler." dedi.

Öğrencilerle müzik üzerine sohbet eden Arpacı, çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:17 Kaynak: AA

Edirne, Neşet Ertaş, Güncel
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