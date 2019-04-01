Bu Videoyu Evde Yalnızken İzle - Suudi Arabistan'ın Sürpriz Yasası 2019 - Gerçekler
59 dakika önce
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetimde güçlü bir yer almasından sonra Suudi Arabistan'da birçok değişim meydana gelmiştir.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetimde güçlü bir yer almasından sonra Suudi Arabistan
'da birçok değişim meydana gelmiştir. Hala şeriatla yönetilen ve kadınlara uygulanan çok ağır kuralların olduğu arap ülkesinde 2018 yılından sonra çıkan yasalardan sonra, ülke içinde bir çok değişim yaşanmıştır. İşte karşınızda Suudi Arabistan'da çıkan yeni yasalar ve günlük hayattan inanılmaz gerçekler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:01 Kaynak: Youtube
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