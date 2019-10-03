Son Dakika Haberleri: Bu yaz bu kitaplar okundu!
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Bu yaz bu kitaplar okundu!

1 saat önce

Türkiye'de özellikle yaz aylarının en çok okunan ve satış listesine giren kitapları arasında "Ayrıksı Kitap" ın yeni çıkan kitapları yer alıyor.

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"Benzersiz eserleri okuyucuyla buluşturma" hedefiyle yola çıkan Ayrıksı Kitap, yayın hayatına henüz çok yeni başlamasına rağmen yayınladığı kitaplarla okuyucuların ilgi odağı oldu.

Batılı filozoflardan gelen bilgeliğin incilerini kullanarak modern yaşamın günlük zorluklarıyla yüzleşmemizde bize ışık tutan 'Sen Çözemezsen Kant Çözer', birçok duyguyu aynı anda yaşadığımız bir kitap olan 'Karnağız', modern polisiye edebiyatının mihenk taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö'nün 1960 ve 70'lerde yazdıkları on kitaptan oluşan 'Martin Beck' efsanesi ve A.L. Kennedy'nin bir yandan değişen dünyanın kirli yüzünü ortaya serdiği bir yandan da dostluğa güçlü bir anlam kazandırdığı 'Küçük Yılan' kitapları yaz sezonunun en çok okunan kitapları oldular.

Edip Cansever'in "Biz aykırıya, ayrıntıya, ayrıksıya, azınlığa tutkunuz," dizelerinden esinlenen yayın çizgisiyle yayın hayatına adım atan Ayrıksı Kitap; gösterişten uzak, emeğe değer veren, kitabı janjanlı ambalajından dolayı değil kitap olduğu için sevip kötü insan olmayı tercih etmeyenlere hitap ediyor.

Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:04 Kaynak: Bültenler
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