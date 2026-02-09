Buca Belediyesi İşçileri Eylemde - Son Dakika
Buca Belediyesi İşçileri Eylemde

09.02.2026 13:14
İzmir'de Buca Belediyesi işçileri, 40 gündür maaş almadıkları için eylem başlattı.

İZMİR'in Buca Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaş ve yan hak ödemelerini 40 gündür alamadıkları gerekçesiyle bugün eylem başlattı. Cenaze, veteriner ve zabıta dışındaki tüm belediye hizmeti durduruldu.

Buca Belediyesi'ndeki işçiler, geçmiş ve şu anki yan haklarını 40 gün geçmesine rağmen almadıkları gerekçesiyle yeniden eylem başlattı. İlçe genelinde cenaze, veteriner ve zabıta dışında tüm hizmetleri durduran işçiler, bu sabah itibarıyla belediye binası önünde bir araya geldi. Bina önünde açıklama yapan Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Daha önce yaptığımız 7 günlük eylemden sonra belediye başkanı ile bir anlaşma sağladık. Anlaşmaya göre de günü ve tarihi belli olan tarihlerde işçi arkadaşların belli alacakları peyderpey ödenecekti. Gecikmeli olarak belli ücretler ödendi ama özellikle 5 Ocak'ta olan ödenmenin yapılmasıyla ilgili problemler çıktığı için kredi başvurusunda bulunduklarını, bunun içinde de sendikadan ve işçiden zaman istediklerini ilettiler. Biz de onlara gereken zamanı verdik. Bizden 25 Ocak'a kadar müsaade istediler. 'Kredi çekildiğinde işçinin maaşının tamamını vereceğiz' dediler. Daha sonra da işçiler alacaklarının hiçbiri sekteye uğramadan vaktinde alacaklardı. 25 Ocak'a geldiğimizde o alacaklarımızın hiçbirini alamadık" dedi.

'EV VERMİYORLAR'

Cuma günü en son verilen söz de yerine gelmeyince bugün itibarıyla eyleme çıkmaktan başka yolları kalmadığını ifade eden Yıldız, "İşçinin dayanacağı bir gücü kalmadı. Bugün işçiler işlerine gelirken yol parası bulamıyor, evine ekmek götüremiyor. Hepsinin dünya kadar borcu var. Buca halkına hizmet etmekten çekinmedik. Bizim zaten tek derdimiz aslında Buca halkı. Buca halkına verdiğimiz hizmeti aksattığımız için zaten şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Başka türlü bizim kimseden bir çekincemiz, bir korkumuz ya da veremeyeceğimiz hesabımız yok. Bazı yolsuzluklarla ilgili bugün bir operasyon var. Bunun bir siyasi operasyon olmadığını hepimiz biliyoruz. Öyle olsa bile bizim için bir şey ifade etmiyor. Bizim yaptığımız eylem her şeyden ve herkesten ayrı bir eylem. Çünkü biz artık yaşayamıyoruz. 1886 işçimiz var. Şu anda eylemde de 1400 işçimiz var. Cenaze, veteriner, zabıta hizmetleri, hukuki birimler dışındaki bütün birimlerde hizmet durmuş durumda. Yan haklar dahil olmak üzere yaklaşık 60-70 bin TL alacağımız var. Bir arkadaşımız 3 defa ev değiştirmek zorunda kalmış. Bugün, 'Buca Belediyesi'nde çalışıyorum' dediğinizde ev sahipleri artık ev vermiyor" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:22
