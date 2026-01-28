İzmir'in Buca ilçesinde durdurulan bir otomobilde 17 bin sentetik hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.M'nin (37) ilçeye plakası belirlenen bir otomobille yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, takibe aldığı otomobili Atatürk Mahallesi 202/21 Sokak'ta durdurdu.
Yapılan aramada 17 bin sentetik hap ele geçirildi, Ş.M, gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Buca'da 17 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?