Buca\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda N.Ö. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bin 173 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 194 adet fişek, 1 adet tüfek ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Göksu Mahallesi'nde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ise İ.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 30 bin 800 adet boş makaron, bin 200 adet içi doldurulmuş kaçak sigara, 5 bin 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR