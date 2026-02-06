İzmir'in Buca ilçesinde ikametinde uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İnönü Mahallesi'nde yaptığı uygulamada şüpheli V.B'yi yakaladı.
Zanlının ikametinde arama yapan ekipler, 7 bin sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Buca'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
