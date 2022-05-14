Bucak'ta Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı düzenleniyor - Son Dakika
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Bucak'ta Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı düzenleniyor

14.05.2022 09:30
Bucak'ta Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı düzenleniyor

Burdur'un Bucak Belediyesinde organize edilen "Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı"nın açılış programı yapıldı.

Burdur'un Bucak Belediyesinde organize edilen "Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı"nın açılış programı yapıldı.

Oğuzhan Kent Ormanı'ndaki bir restoranda yapılan açılış programına çeşitli üniversitelerden yaklaşık 40 akademisyenin katıldı.

Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, programda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin demokrasinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını aktardı.

Yerel yönetimlerin insanlara değen, onların gözleri önünde hemen somutlaşan faaliyetler ürettiğini belirten Ünal, bu bakımdan yerel yönetimlerin demokrasinin ilk faaliyet alanları olduğunu kaydetti.

Ünal, yerel yönetimlerde denenip somutlaşan yeni anlayışların bazen ülke yönetimine de modellik yaptığına değinerek, "Düzenleyecek olduğumuz çalıştayda yerel yönetimlerin tüm sorunlarını enine, boyuna akademik olarak tartışılacak ve çıkacak sonuç raporu belediyemize olduğu kadar diğer belediyelere de ışık tutacaktır." ifadelerini kullandı.

Çeltikçi Kaymakamı İsmail Demirtaş da çalıştayın çözüm önerileri getireceğine inandığını belirterek belediyelere ciddi katkılar sunacağını anlattı.

Açılış programına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Mustafa Oğuz ile bakanlık bürokratı da katıldı.

Bilimsel koordinatörlüğünü Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Oğuzhan Erdoğan'ın üstlendiği 15 Mayıs'a kadar sürecek çalıştayda üç ayrı çalışma gurubu masası oluşturulacak.

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Emrullah Ünal, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak'ta Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı düzenleniyor - Son Dakika


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