Bucaspor 1928'de arma değişti

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta Play Off çeyrek finali ikinci ayağında pazartesi günü Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor 1928, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru sonucunda Bucaspor'a ait üzümlü armaya kavuşmanın sevincini yaşadı. Değişikliğin onaylandığını müjdeleyen sarı-lacivertliler, Kulüp Başkanı Cihan Aktaş'a verdiği sözü tuttuğu için teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF'ye yapılan başvuru sonucunda takımımızın üzümlü arma değişikliği onaylanmıştır. Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş, söz verdiği gibi takımımızı üzümlü armasına kavuşturdu, bugüne kadar takımımız için taraftarımıza verdiği her sözü hayata geçiren başkanımıza emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

"SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş da camiaya verdikleri sözü tuttukları için gururlu olduklarını söyledi. Sıradaki hedeflerinin Play Off'lardan bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Aktaş, "Söz vermiştik, Buca için sözümüzü tuttuk ve üzümlü armamıza yeniden kavuştuk. Amaçladığımız şeyleri tek tek gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada yarım kalan işimizi tamamlayıp Play Off şampiyonluğu yaşamak var. Bize desteğini esirgemeyen tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.