Bucaspor 1928, Kastamonuspor ile Kritik Maça Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 4-2 kaybedip düşme hattından çıkamayan Bucaspor 1928 yarın evinde Kastamonuspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Emrullah Baydar'ın yöneteceği maç saat 13.00'te başlayacak. 12 puanla sonuncu sırada yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirterek, "Kazanmaktan başka bir durum düşünmüyoruz. Artık bizim açımızdan her maç final niteliği taşıyor" diye konuştu.