Bucaspor 1928 Küme Düşüşüne Yaklaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bucaspor 1928, evinde Kastamonuspor'a 1-0 yenilerek dipten kurtulamadı. Son iki maçını kaybeden sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak umut tüketti. Bucaspor 1928 bu yenilgiyle kurtuluş bölgesinde yer alan Beykoz Anadolu takımı ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemedi. Toplam 3 galibiyet alan İzmir ekibi önümüzdeki hafta ise şampiyonluk adaylarından Muğlaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.