Bucaspor\'un Umut Işığı: Mecit Sercan Deniz

2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928 kümede kalmak için çırpınırken, genç kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz'in performansı ise gelecek adına umut verdi. Sarı-lacivertlilerin alt yapısından yetişen ve bu sezon profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu 22 maçta attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıktı.

Toplam 1791 dakika sarı-lacivertli formayı giyen Sercan 7 gol atıp 4 de asist yaptı. Birçok genç oyuncuyu Türk futboluna armağan eden Bucaspor 1928'de Sercan'ın tarzı Buca'da yetişip şu an Fenerbahçe'de görev yapan Oğuz Aydın'a benzetildi. Bucaspor 1928'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sercan'ın yaz döneminde üst lig takımlarından birine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.