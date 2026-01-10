Bucks ve Thunder Galip Geldi - Son Dakika
Bucks ve Thunder Galip Geldi

10.01.2026 11:17
Bucks, Lakers'ı 105-101 yenerken; Thunder, Grizzlies'i 21 sayıdan geri dönerek 117-116 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers'ı 105-101 mağlup etti.

Sağ baldırındaki sakatlık sonrasındaki en düşük skorlu maçında 21 sayı ile oynayan Giannis Antetokounmpo, karşılaşma 101-101 beraberlikle devam ederken bitime 39 saniye kala LeBron James'in şutunu bloklarken, son saniyelerde top çalarak Lakers'ın berberliği yakalamasını önledi.

Bucks'ta Kevin Porter Jr. 22 sayı, Kyle Kuzma 13 sayı, Bobby Portis 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

LeBron James'in 26 sayı, 10 asist, 9 ribauntla en skorer isim olduğu Lakers'ta, Luka Doncic, 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asist kaydetti.

Thunder 21 sayı geriden gelerek kazandı

Oklahoma City Thunder, ikinci yarıda 21 sayı geriye düştüğü maçta Memphis Grizzlies'i 117-116 mağlup etti.

Thunder'da Jalen Williams 26 sayı, 10 asist, Ajay Mitchell 23 sayı, Kenrich Williams 21 sayıyla oynadı.

Jaren Jackson Jr.'ın 23 sayı, 7 ribauntla en skorer oyuncusu olduğu Grizzlies'te, GG Jackson 18, Santi Aldama 15 sayı kaydetti.

Alperensiz Rockets, deplasmanda kaybetti

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'a 111-105 yenildi.

Üst üste 5. maçını kazanan Blazers'ta Toumani Camara 25 sayı atarken, Shaedon Sharpe ve Deni Avdija, 20'şer sayı kaydetti.

Rockets'ta 30 sayı, 12 ribauntla oynayan Kevin Durant, Wilt Chamberlain'i geçerek NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan 7'nci isim oldu.

Kaynak: AA

