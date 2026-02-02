Budaklı Kaplıcaları Kışın Keyif Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Budaklı Kaplıcaları Kışın Keyif Sunuyor

Budaklı Kaplıcaları Kışın Keyif Sunuyor
02.02.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Budaklı köyündeki doğal kaplıcalar, kışın soğuk havada sıcak suyla unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulan doğal kaplıcalar, havaların eksi derecelerde seyrettiği kış aylarında hem insanlara hem de bölgedeki hayvanlara keyifli anlar yaşatıyor.

Budaklı köyünde dağ yamacındaki sazlık alanda bulunan doğal kaplıcalar, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü kış günlerinde hem vatandaşlara hem de bölgedeki hayvanlara sıcak bir sığınak sunuyor. İl genelinde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, bembeyaz kar örtüsüyle çevrili kaplıcanın 35-40 dereceyi bulan sıcak suyu dikkat çekici görüntüler oluşturuyor. Dondurucu havaya rağmen sıcak suyun rahatlatıcı etkisiyle yüzmenin tadını çıkaran ziyaretçiler, kışın ortasında adeta doğal bir spa deneyimi yaşıyor. Kaplıcanın çevresinde toplanan hayvanların da sıcak sudan faydalanması ise doğayla iç içe tabloyu daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bazı vatandaşlar sıcak sudan çıktıktan sonra kar banyosu yaparak yeniden kaplıcaya girerken, bu sıra dışı deneyim hem heyecanlı hem de keyifli anlara sahne oluyor. Dondurucu soğuğa rağmen kaplıcaya girerek sıcak suyun tadını çıkaran vatandaşlar ve mandalar kar manzarası eşliğinde yüzmenin keyfini sonuna kadar yaşıyor.

Kaplıcaya girenlerden Gülmehmet Yavuz, yaz aylarında sık sık bölgeye geldiğini ancak kışın ilk kez kaplıca deneyimi yaşadığını belirterek, "Dışarıda her yer karla kaplı ve hava oldukça soğuk. Buna rağmen suyun sıcaklığı sayesinde üşümeden keyifli vakit geçirdik. Karın ortasında sıcak kaplıcaya girmek gerçekten farklı bir his. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Mehmet Okay ise kışın kaplıcaya girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayarak, "Soğuk hava ile sıcak suyun buluşması insana büyük bir rahatlık veriyor. Doğal bir ortamda, bu manzara eşliğinde yüzmek hem dinlendirici hem de keyifli. Böyle bir imkanın bölgemizde olması büyük şans" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının çetin geçtiği Bitlis'te Budaklı köyü kaplıcaları, doğa ve sağlık turizmi açısından her mevsim ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Budaklı Kaplıcaları Kışın Keyif Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:48:24. #7.11#
SON DAKİKA: Budaklı Kaplıcaları Kışın Keyif Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.