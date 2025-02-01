Budama Eğitimi Efes Tarlası'nda - Son Dakika
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Budama Eğitimi Efes Tarlası'nda

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde düzenlenen budama eğitimi 70'ten fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

01.02.2025 12:45
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(İZMİR) - Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Karaot Yerel Tohum Derneği iş birliği ile Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda düzenlenen Bahçelerde Budama Eğitimi'nde 70'in üzerinde katılımcı doğru bir şekilde budama yapabilmek için gerekli bilgileri edinerek, bunları uygulama fırsatı elde etti.

Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner tarafından Efes Tarlası Yaşam Köyü Toprak Okulu'nda verilen Bahçelerde Budama Eğitimi'nde; Meyvecilikte Budama, Gençleştirme Budaması, Budama Esasları, Yapısal Budama Stratejileri, Genel Budama Teknikleri, Bölgelere Göre Budama, Budama Aletlerinin Seçimi ve Kullanılması konu başlıkları yer aldı.

Ziraat Mühendisi Pakkaner, budamanın tarımsal üretimde büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 41 yıldır sahada çalışan bir Ziraat Mühendisiyim. Uzmanlık alanlarımdan birisi de budama. Budama gerçekten üzerinde durmamız gereken bir konu. Çünkü bu konunun bilindiği zannediliyor ama yeterince bilinmiyor. Yanlış uygulandığında, özellikle de şehir budamalarında yani kent içerisinde yer alan ağaçların yanlış budanması sonucu ağaçların devrilmesi suretiyle hayati tehlikeye yol açabilecek sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte biz Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde verdiğimiz eğitimde peyzaj bitkilerinin yanı sıra zeytin, mandalin gibi meyve ağaçlarına kısa bir giriş yapıp çalıların budanması hakkında da bilgi verdik."

Tuba Tosunoğlu, günlük hayatında daha sağlıklı bir şekilde budama yapabilmek için eğitime katıldığını aktararak, "Ben aslında öğretmenim. Babamın bahçesinde budama yapıyordum. Bu kurstan haberdar olunca bilinçli bir şekilde budama yapmak için katılmak istedim. Hocamız çok güzel ve detaylı bir şekilde anlatıyor. Uygulamalarla aldığımız eğitimi pekiştireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Eğitime katılan Yusuf Gülerhepşen ise eğitimin uygulamalı olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üreticilere ve verimli üretim yapmak isteyenlere yönelik eğitimler devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Budama Eğitimi Efes Tarlası'nda - Son Dakika

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