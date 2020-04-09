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Buffon'un Harika Milan Maçı Performansı
18 dakika önce
Juventus ve AC Milan arasında Nisan 2016'da oynanan maçta Gianluigi Buffon, harika bir performans sergiliyor ve yaptığı kurtarışlarla Juventus'u defalarca ipten alıyor.
Juventus ve AC Milan arasında Nisan 2016'da oynanan maçta Gianluigi Buffon, harika bir performans sergiliyor ve yaptığı kurtarışlarla Juventus'u defalarca ipten alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:32
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