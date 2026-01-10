Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler - Son Dakika
Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

10.01.2026 00:16
Bugün CHP, bakanlar ve parti başkanları çeşitli etkinliklere katılacak; spor müsabakaları gerçekleşecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM Genel Kurulu Emekli Nöbeti"ne destek ziyaretinde bulunacak, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/10.00/Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kızılcahamam'da "4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" sempozyumuna iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ tarafından düzenlenen Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele "Ev İşçileri" Çalıştayı'na katılacak.

(Antalya/09.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde "Ev sahibi Türkiye" sosyal konut kura çekim törenine iştirak edecek.

(Antalya/12.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret edecek, Afyonkarahisar 3 Kademe Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak, Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Eskişehir 3 Kademe Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Afyonkarahisar/12.00/13.00/Eskişehir/17.00/18.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği gazeteciler günü kahvaltı programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, AFAD Başkanlığının katkısıyla hazırlanan insani yardım malzemelerinin gemiyle Mersin Limanı'ndan Sudan'a uğurlanması törenine, Mersin İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı ile Dış İlişkiler Başkanlığı Akdeniz Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Mersin/11.30/12.00/13.00/13.30/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Samsun Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Samsun/11.00/12.15/12.45/13.30/15.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/18.45)

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına, Serikspor-İstanbulspor, Adana Demirspor-Esenler Erokspor ve Sakaryaspor-Bandırmaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Adana/16.00/Sakarya/19.00)

3- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 18. haftası 4, Beyaz Grup'un ise 20. haftası 2 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 16. hafta, 15 müsabakayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası, Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN, Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türk Telekom-Glint Manisa Basket ve Bursaspor Basketbol-Karşıyaka maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30)

6- Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final'de finalist ekiplerin başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla düzenlenecek basın toplantısı, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak.

(Denizli/16.30)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftası, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit-İlbank, Galatasaray Daikin-Kuzeyboru, Göztepe-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor ve Zerenspor-Bahçelievler Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/18.00/19.00/İzmir/15.00/19.30/Ankara/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak. MC Sistem Yurdum-Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor-Göztepe, Üsküdar Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/16.00/İstanbul/16.00/Bursa/17.00)

Kaynak: AA

