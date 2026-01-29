Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri

29.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, hükümet ve spor dünyasında önemli etkinlikler gerçekleşecek, ekonomi verileri açıklanacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda düzenlecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"ne katılacak. Panele, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci ve son haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bükreş/23.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/15.00)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 25. haftasındaki Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur beşinci maçında; E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourges/22.00)

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Medicana, Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.00)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının dördüncü haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

7- FIBA 2026 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın kura çekimi, Turkcell BGM'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Diplomasi, Hükümet, Ekonomi, Finans, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:38:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bugünün Öne Çıkan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.