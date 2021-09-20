Bülent Arınç'tan artan ev ve yurt kiralarıyla ilgili yorum: Dindarların gazabından korkmak lazım

TBMM eski başkanı Bülent Arınç TV5'te yayınlanan 4. Güç programında Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in sorularını yanıtladı. Arınç, son dönemde artan gıda fiyatları, ev ve yurt kiralarıyla ilgili gelen soruya dikkat çeken bir yorum getirdi.

"DEĞER YARGILARI TAMAMEN DEĞİŞEBİLİR"

Bülent Arınç, "Bakın siyasetten kalan bir tecrübemi söyleyeyim. Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar dini böyle hamaset kokulu konuşmaların yanında cebine giren ve cebinden çıkan paraya bakar. Eğer onda bir eksilme görüyorsa din, iman, vatan, millet bunlar bir kenarda durur onlara saygısını eksik etmez ama değer yargıları tamamen değişebilir" diye konuştu.

"DİNDARLARIN GAZABINDAN KORKMAK LAZIM"

Konuyla ilgili yaşadığı bir anısını da anlatan Arınç, "88 yılında ilk defa hacca gidiyordum. Bütün kafilemiz havalimanına geldi. Dediler ki "Vizelerin bir kısmı yetişmedi sizi bir gün veya en fazla iki gün İstanbul'da misafir edeceğiz. Ben eşimle beraber anlayışla karşıladım ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki ağızlarından küfürler çıkmaya başladı. 'Siz ne yapıyorsunuz' dedim. 'Ben anlamam nasıl vizeler gelmemiş, neden ertelenmiş, bizi mi kandırdılar?' Ondan sonra korktum ve dedim ki 'Eyvah, dindarların gazabından korkmak lazım' işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıkları zaman ne aslandı ne kaplandı hiç birisini dinlemez bu insanlar" ifadelerini kullandı.