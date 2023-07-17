Bulgaristan Sınırında Helikopterden 101 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bulgaristan Sınırında Helikopterden 101 Kilo Skunk Ele Geçirildi

17.07.2023 16:56

Bulgaristan sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirildi. Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, helikopterin alçak uçuş yaptığını tespit ederek durumu jandarmaya bildirdi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve uluslararası suç şebekesi çökertildi.

BULGARİSTAN sınırında Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden atılan piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirildi; 3 şüpheli yakalandı.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'dan Türk hava sahasına giriş yapan bir helikopterin, gece saatlerinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Yenimahalle köyü semalarında alçak uçuş yaptığını tespit etti. Durum, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi. Harekete geçen ekipler, bölgede çantalar içine konulmuş, piyasa değeri 20 milyon TL olan 101 kilo skunk ele geçirdi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Kilolarca uyuşturucunun helikopter ile bölgeye atıldığı belirlendi.

ULUSLARARASI SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Kırklareli Valisi Birol Ekici, uzun süredir takip edilen uluslararası suç şebekesinin çökertildiğini söyledi. Vali Ekici, Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi. Ekiplerimiz, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı operasyonda 101 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz dedi.

Öte yandan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA
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