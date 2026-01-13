Bulgaristan ve Romanya Komutanları CTF Black'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bulgaristan ve Romanya Komutanları CTF Black'i Ziyaret Etti

13.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri komutanları, İstanbul'da CTF Black Karargahı'nı ziyaret ederek brifing aldı.

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, MCM Black Sea Görev Grubu Komutanlığının 8'inci Aktivasyon ve Komuta Devir Teslim Töreni maksadıyla İstanbul'da bulunan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Mihaylov, Romanya Donanma Komutanı Tümamiral Cornel-Eugen Cojocaru ve beraberlerindeki heyet, CTF Black Karargahı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, CTF Black Karargahı gezilerek konuk komutanlara imkan ve kabiliyetler anlatıldı ve tanıtıcı brifing verildi.

Ziyaret ve brifing süresince, Karadeniz'deki mevcut durum değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişi yapıldı ve CTF Black'in önemi ile kıyıdaş ülkelerin katkıları vurgulandı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Güvenlik, İstanbul, Romanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan ve Romanya Komutanları CTF Black'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:13:37. #7.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan ve Romanya Komutanları CTF Black'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.