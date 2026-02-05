Bulut'tan Atatürk Tepkisi - Son Dakika
Bulut'tan Atatürk Tepkisi

05.02.2026 17:49
CHP'li Bulut, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen Demirtaş'ın ihraç cezasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Milli Savunma Bakanlığı'nın "Mustafa Kemal'in askeriyiz" dediği gerekçesiyle ihraç edilen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç cezasının iptali kararını istinafa taşımasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmasının suç gibi gösterilmesini eleştirerek, yargının verdiği iptal kararının dahi kabul edilmemesinin düşündürücü olduğunu ifade etti.

Bulut, "Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek suç değildir, şereftir. Asıl sorun 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' demek değil, bu sözden rahatsız olan zihniyettir. Tarihe Atatürk'e sahip çıkanlara zulmedenler olarak geçeceksiniz" dedi.

Kaynak: ANKA

