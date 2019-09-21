Son Dakika Haberleri: Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
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Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği

1 saat önce

Ankara'nın gelişen konut bölgesindeki İncek'te yaşamın başladığı Bulvar Loft projesinde de konut hareketliliği sürüyor.

Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği, System.String[]

Ankara'nın gelişen konut bölgesindeki İncek'te yaşamın başladığı Bulvar Loft projesinde de konut hareketliliği sürüyor.

Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi AŞ'den (GPYŞ) yapılan açıklamaya göre, ulaşım kolaylığının yanı sıra çevresinde bulunan eğitim kurumları, yargı kampüsü ve yaşam alanlarına yakınlığı bakımından bir çekim merkezi üzerine kurulan Bulvar Loft'ta oturuma hazır, hemen taşınılabilecek dairelerin satışına devam ediliyor.

Sosyal donatı özellikleriyle de öne çıkan Bulvar Loft'ta fitness center, kapalı yüzme havuzu, güneşlenme terası, açık satranç, basketbol, boccia sahalarının yanı sıra hobi odası, cep sineması, paten pisti, güneş bahçesi, fire pit gibi oturumcuların sosyal hayatına renk katan alanlar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GPYŞ Genel Müdürü Barış Barçak, kredi faiz oranlarının son dönemde geri gelmesiyle birlikte satış ofislerinde son iki yıldır görülmeyen hareketin başladığını belirterek, "Lüks segmentte alımların artması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğu görünüyor. Oluşturduğumuz kiralama modeli ile misafirlerimiz oturmak istedikleri evlere kiracı olarak yerleşip Bulvar Loft konforunu deneyimlemeye başlıyorlar. Birikimleri istediği noktaya ulaştığında ve konuta yatırım için doğru zamanın geldiğine ikna olduklarında, kiracısı oldukları konforun, sahipleri olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara, Loft, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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