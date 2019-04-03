Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara Kalkıştı
18 dakika önce
Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara KalkıştıKASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihara kalkıştı.
Bunalıma Giren Denetimli Serbestlik Hükümlüsü İntihara Kalkıştı
KASTAMONU - Kastamonu
'nun İnebolu
ilçesinde ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren bir denetimli serbestlik hükümlüsü, dördüncü katta bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının balkonundan intihara kalkıştı.
Denetimli serbestlik hükümlüsü S.S. İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada balkona çıkarak intihara kalkıştı. Binanın dördüncü katında bulunan balkondan korkuluklarını aşan S.S. intihar edeceğini söyledi. Kurumdaki personelin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri binanın beton zeminini süngerlerle kapladı. Olay yerine gelen İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy
, intihar girişiminde bulunan S.S. ile konuşarak intihardan vazgeçirmek için uzun süre mücadele etti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu, eşiyle problemleri olduğunu belirten S.S. eşinin kendisini affetmesini isteyince Kaymakam Atasoy, S.S.'nin eşini aradı.
Hoparlörden eşinin sesini duyan S.S. eşinin talebiyle intihardan vazgeçti. Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy
ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Bülbül, S.S.'yi kucakladı. İntihardan vazgeçirilen S.S. ambulans ile kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:44 Kaynak: İHA
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