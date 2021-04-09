Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Güldünya sokakta iddiaya göre girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen isminin Zehra olduğu öğrenilen genç kadın 10 katlı sitenin 5'inci katındaki evin penceresine çıktı.

2 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak atlamak istediğini söyleyen genç kadın ailesinin tüm çabalarına rağmen ikna edilemedi.

"KİMSE BENİMLE İLGİLENMİYOR"

Evin diğer pencerelerinde kendisini ikna etmeye çalışan yakınlarına bağırarak, "Kimse benimle ilgilenmiyor. Babam hasta ve yoğun bakımda. Bıktım artık" diyen kadın, uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini beşinci kattan boşluğa bıraktı.

BRANDAYA DÜŞTÜ

Aşağıda branda gererek önlem alan itfaiye ekipleri, genç kadını yere çakılmaktan kurtardı. Brandanın üzerine düşen genç kadın itfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri şoka giren kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.