Bünyan'da tıbbi sülük üretim tesisi kuruldu - Son Dakika

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Elbaşı Mahallesi'nde bir girişimcinin kurduğu tıbbi sülük üretim tesisini gezdi.

Başkan Altun'a, mahalle Muhtarı Ramazan Tek ve işletme yetkilileri eşlik etti.

Altun, burada yaptığı değerlendirmede, "İlçemizde açılan her yeni işletme, her yeni tesis bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Girişimcimiz tarafından açılan tıbbi sülük üretim tesisini gezerek, yapacakları faaliyetler hakkında bilgi aldık. İlçemizde açılan farklı tesislerden olan bu çiftlikte üretilen sülükler, yardımcı tıp alanında ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere iç ve dış piyasadan gelen talepleri karşılayacak." dedi.