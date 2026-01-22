Burak Gökhan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Burak Gökhan Son Yolculuğuna Uğurlandı

22.01.2026 17:00
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada hayatını kaybeden Burak Gökhan, cenaze namazı sonrası defnedildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kazada yaşamını yitiren 28 yaşındaki Burak Gökhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada 54 PA 554 plakalı yolcu otobüsü, 06 FSF 724 plakalı hafriyat kamyonu ve 54 AOY 078 ve 34 ND 036 plakalı 2 otomobilin karıştığı kazada yolcu otobüsündeki Burak Gökhan (28) yaşamını yitirdi. Kazada 3'ü ağır toplam 27 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle otoyolun Ankara yönü yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

28 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Yolcu otobüsünde muavin koltuğunda oturduğu ve yaklaşık 5 ay önce evlendiği ortaya çıkan Gökhan'ın hastane işlemleri sonrasında cenazesi yakınlarına teslim edildi. Kaynarca ilçesi Merkez Camii'nde ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gencin naaşı merkez mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

